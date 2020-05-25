В Киевской области прекратили прием больных три районные больницы

В Киевской области прекратили госпитализацию пациентов в трех центральных районных больницах. Такое решение приняли после того, как в этих медучреждениях обнаружили больных коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил в. и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в области закрыли три больницы из-за COVID-19, однако возобновила работу Васильковская ЦРБ.

"В области в связи с выявлением заболевших коронавирусом прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных Тетиевская центральная районная больница. Возобновила свою работу Васильковская ЦРБ, которую ранее закрыли из вышеназванных причин", - сказал Володин.

Напомним, карантин в Киевской области ослабят с 26 мая в результате чего будет восстановлена работа городского и пригородного транспорта и детских садов.

Вместе с тем, в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом.