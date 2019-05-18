В Киевской области правоохранители ликвидировали нарколабораторию

В городе Борисполь (Киевская область) сотрудники Национальной полиции Украины ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что Управление противодействия наркопреступности получило уведомление на горячую линию о возможном месте изготовления и сбыта наркотиков. Правоохранители начали проверку информации проводя ряд соответствующих мероприятий на территории Борисполя, Березани, Згуровщины, Яготина и соседних районов.

"Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин", - сообщили правоохранители.

Полиция открыла уголовные производства и устанавливает пути сбыта наркотических веществ и лиц, которые также причастны к этим правонарушениям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что через "Борисполь" пытались перевезти наркотики на 1 млн долларов. Во время проведения осмотра груза было обнаружено 40 кг наркотических веществ, а именно: около 20 кг героина, 10 кг психотропного вещества - амфетамин, 10 кг наркотического вещества - гашиш, а также масло каннабиса.