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В Киевской области повреждено и уничтожено 26 тысяч зданий, - глава ОВА

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Киев, Вторник 05 июля 2022 08:53
В Киевской области повреждено и уничтожено 26 тысяч зданий, - глава ОВА Фото: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Ульяна Безпалько

За время полномасштабной войны в Киевской области оккупанты повредили и уничтожили около 26 тысяч объектов. Речь идет о жилых домах, предприятиях, образовательных и медицинских учреждениях.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Если разделить по категориям, то среди частных жилых домов частично повреждено 12,5 тысячи, полностью уничтожено - примерно 5 тысяч. Среди многоэтажных жилых зданий частично повреждены 975, полностью разрушены - примерно 170", - рассказал он.

Кулеба отметил, что пока трудно назвать точное количество полностью разрушенных домов, поскольку продолжаются экспертизы.

При этом глава Киевской ОВА рассказал, что среди учреждений общего среднего образования полностью разрушены четыре школы, еще 91 школа пострадала частично. Также в области оккупанты разрушили 6 детских садов, еще 51 сад разрушен частично.

"На сегодняшний день у нас есть информация, что 78 медицинских учреждений частично разрушены, две больницы полностью уничтожены. Это основные цифры, необходимые для понимания масштабов… К сожалению, 44 предприятия по области у нас разрушены полностью 0 это и большие, и маленькие", - добавил Кулеба.

В то же время в Киевской ОВА пока не могут назвать точную сумму ущерба от боевых действий.

"Пока трудно говорить о конкретных цифрах, потому что мы еще не владеем всей документацией. Работа с документами продолжается. А какие-то общие цифры не хотелось бы называть, потому что они вряд ли будут соответствовать действительности", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в результате российской агрессии в Киевской области погибли 1339 человек. Однако это число увеличивается еженедельно.

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