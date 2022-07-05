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Еженедельно количество растет: глава Киевской ОВА назвал количество погибших в области

Новина українською →
Киевская область, Вторник 05 июля 2022 08:32
Еженедельно количество растет: глава Киевской ОВА назвал количество погибших в области Фото: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (vechirniykyiv)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

В результате российской агрессии в Киевской области погибли 1339 человек. Однако это число увеличивается еженедельно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, почти 700 человек были убиты из огнестрельного оружия.

"1339 человек - это количество гражданских, которых сегодня официально мы считаем погибшими от российской агрессии. Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть они имели пулевые ранения. Но это число, к сожалению, увеличивается каждую неделю, потому что выявляют новые случаи", - сообщил Кулеба.

Напомним, ранее украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

Отметим, что после освобождения Бучи от российских оккупантов в соцсетях начали публиковать видео и фотографии замученных погибших мирных жителей, которые лежали посреди улицы.

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