Еженедельно количество растет: глава Киевской ОВА назвал количество погибших в области

В результате российской агрессии в Киевской области погибли 1339 человек. Однако это число увеличивается еженедельно.

По его словам, почти 700 человек были убиты из огнестрельного оружия.

"1339 человек - это количество гражданских, которых сегодня официально мы считаем погибшими от российской агрессии. Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть они имели пулевые ранения. Но это число, к сожалению, увеличивается каждую неделю, потому что выявляют новые случаи", - сообщил Кулеба.