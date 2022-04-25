В Киевской области уже получила первые 400 млн гривен на восстановление поврежденного жилья

"Это окна в домах, кровли, уборка, дороги и так далее. Для того, чтобы те здания, которые еще целы, в которых надо просто, например, вставить окна - мы могли их вставить быстро и люди могли переехать и проживать", - говорит он.

По его информации, сейчас в области идет восстановление электроэнергии, водоснабжения и интернета.

"Мы понимаем, что следующим этапом надо восстановить дома, которые можно быстро восстановить", - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко заявил, что для возмещения убытков за разрушенное в результате военных действий жилье граждане могут подать заявку через приложение "Дия" или обратиться в ЦПАУ.