У Київській області вже отримала перші 400 млн гривень на відновлення пошкодженого житла

"Це вікна в домах, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна - ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати", - говорить він.

За його інформацією, наразі в області триває відновлення електроенергії, водопостачання та інтернету.

"Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявив, що для відшкодування збитків за зруйноване внаслідок воєнних дій житло громадяни можуть подати заявку через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу.