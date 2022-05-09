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В Киевской области полностью восстановили движение пригородных маршруток

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 17:15
В Киевской области полностью восстановили движение пригородных маршруток Фото: маршрутки в Киевской области курсируют во все районы региона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Движение пригородных маршруток в Киевской области полностью восстановлено. Автобусы курсируют во все районы столичного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"Пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области", - написал глава ОВА.

По его словам, в области уже возобновили работу 247 пригородных и междугородних автобусных маршрутов. Задействовано около 350 транспортных средств.

С 5 мая запущены следующие маршруты:

  • № 339 (11) Ирпень (ж/д вокзал) - Михайловка-Рубежовка (Забучье) - Красный Хутор;
  • № 381 Буча - Киев;
  • №394 Синяк - Киев.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации Киевскую область в начале апреля. После этого в столичном регионе началось восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, в том числе возобновление электроснабжения.

Отметим, в первых числах апреля Вышгород восстановил пассажирские перевозки с Киевом.

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