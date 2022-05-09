В Киевской области полностью восстановили движение пригородных маршруток
Движение пригородных маршруток в Киевской области полностью восстановлено. Автобусы курсируют во все районы столичного региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
"Пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области", - написал глава ОВА.
По его словам, в области уже возобновили работу 247 пригородных и междугородних автобусных маршрутов. Задействовано около 350 транспортных средств.
С 5 мая запущены следующие маршруты:
- № 339 (11) Ирпень (ж/д вокзал) - Михайловка-Рубежовка (Забучье) - Красный Хутор;
- № 381 Буча - Киев;
- №394 Синяк - Киев.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации Киевскую область в начале апреля. После этого в столичном регионе началось восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, в том числе возобновление электроснабжения.
Отметим, в первых числах апреля Вышгород восстановил пассажирские перевозки с Киевом.
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