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У Київській області повністю відновили рух приміських маршруток

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 17:15
У Київській області повністю відновили рух приміських маршруток Фото: маршрутки в Київській області курсують в усі райони регіону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рух приміських маршруток у Київській області повністю відновлено. Автобуси курсують в усі райони столичного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", - написав глава ОВА.

За його словами, в області вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Залучено близько 350 транспортних засобів.

З 5 травня запущені наступні маршрути:

  • № 339 (11) Ірпінь (залізничний вокзал) - Михайлівка-Рубежівка (Забуччя) - Червоний хутір;
  • № 381 Буча - Київ;
  • №394 Синяк - Київ.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російської окупації Київську область на початку квітня. Після цього у столичному регіоні почалося відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, в тому числі відновлення електропостачання.

Відзначимо, в перших числах квітня Вишгород відновив Пасажирські перевезення з Києвом.

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