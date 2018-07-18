В Киевской области полиция уничтожила свыше 2 тыс. кустов конопли
Житель Обуховского района утверждает, что выращивал коноплю для собственного потребления
В селе Перегоновка Обуховского района Киевской области на территории частного домовладения 46-летнего местного жителя полицейские обнаружили 2020 кустов конопли. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По словам мужчины, он выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления.
Несколько растений были изъяты для проведения экспертизы, остальные правоохранители сожгли.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отмечается, что всего за сутки правоохранители обнаружили и изъяли на территории Киевской области 2162 куста конопли.
Фото: полиция обнаружила участок с коноплей под Обуховом
Напомним, в Киеве на сбыте наркотических веществ задержали старшего оперуполномоченного ВКП Дарницкого управления столичной Нацполиции и двух наркоторговцев.