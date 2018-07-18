У Київській області поліція знищила понад 2 тис. кущів конопель

Мешканець Обухівського району стверджує, що вирощував коноплі для власного вжитку

У селі Перегонівка Обухівського району Київської області на території приватного домоволодіння 46-річного місцевого жителя поліцейські виявили 2020 кущів конопель. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Київській області.

Зі слів чоловіка, він вирощував нарковмісні рослини для власного вжитку.

Кілька рослин було вилучено для проведення експертизи, решту правоохоронці спалили.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зазначається, що загалом за добу правоохоронці виявили та вилучили на території Київщини 2162 кущі конопель.

Фото: поліція виявила ділянку з коноплями під Обуховом

Нагадаємо, у Києві на збуті наркотичних речовин затримали старшого оперуповноваженого ВКП Дарницького управління столичної Нацполіції та двох наркоторговців.