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В Киевской области полиция расследует возможное сжигание радиоактивной древесины

Новости » Общество     17.04.2020 - 14:52
В Киевской области полиция расследует возможное сжигание радиоактивной древесины
Фото: древесина на территории предприятия (kv.npu.gov.ua)

Древесину могло сжигать предприятие в Иванковском районе

В Киевской области одно из предприятий могло сжигать радиоактивную древесину из Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители получили информацию о том, что в Иванковском районе предприятие закупает древесину, которая превышает установленные нормы загрязнения радионуклидами. Данная древесина использовалась в качестве топлива на теплоэлектростанции.

Предварительно установлено, что должностные лица Ивановской теплоэлектростанции допустили нарушения нормативно-правовых актов и ряда законов Украины. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины, то есть загрязнение атмосферного воздуха.

Отмечается, что на территории предприятие были проведены следственные действия, в том числе были изъяты образцы сырья, промышленных отходов и почвы. По результатам исследования образцов будет принято законное решение.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. В службе утверждают, что продукты горения не могли попасть на территорию Киева.

Также РБК-Украина писало, что уровень загрязнения воздуха в Киеве, которое наблюдается сегодня, может уменьшиться уже к утру 18 апреля. Сейчас фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха в столице.

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Новости Украины Киевская областьЧернобыльзагрязнение воздухадревесина
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