ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській області поліція розслідує можливе спалювання радіоактивної деревини

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 14:52
У Київській області поліція розслідує можливе спалювання радіоактивної деревини
Фото: деревина на території підприємства (kv.npu.gov.ua)

Деревину могло спалювати підприємство в Іванківському районі

У Київській області одне з підприємств могло спалювати радіоактивну деревину з Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в Іванківському районі підприємство закуповує деревину, яка перевищує встановлені норми забруднення радіонуклідами. Дана деревина використовувалася як паливо на теплоелектростанції.

Попередньо встановлено, що посадові особи Іванківської теплоелектростанції допустили порушення нормативно-правових актів та низки законів України. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, тобто забруднення атмосферного повітря.

Зазначається, що на території підприємство було проведено слідчі дії, в тому числі було вилучено зразки сировини, промислових відходів та ґрунту. За результатами дослідження зразків буде ухвалено законне рішення.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що забруднення повітря у Києві не пов'язане з пожежами у Чорнобильській зоні відчуження. У службі стверджують, що продукти горіння не могли потрапити на територію Києва.

Також РБК-Україна писало, що рівень забруднення повітря в Києві, яке спостерігається сьогодні, може зменшитися вже до ранку 18 квітня. Наразі фіксується високий рівень забруднення повітря у столиці.

Пилова буря і дим з Чорнобиля: що відбувається в Києві зараз Пожежу в Чорнобильській зоні потушили
Новини України Київська областьЧорнобильзагрязнение воздухадревесина
News
On Top