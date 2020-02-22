В Киевской области пограничники со стрельбой задержали браконьера

Пограничники отдела "Иванков" во время патрулирования со стрельбой задержали браконьера в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным службы, на берегу реки Тетерев в районе села Лапутьки пограничники обнаружили подозрительный автомобиль с резиновой лодкой. Недалеко от автомобиля находился мужчина, которого ранее уличали в незаконном вылове рыбы.

Отмечается, что мужчина отказался предоставить документы, начал себя агрессивно вести и, угрожая физической расправой, прибегнул к бегству. Для задержания правонарушителя пограничники были вынуждены применить оружие.

"Пограничный наряд был вынужден произвести два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов снаряженных резиновой пулей. В ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что на правонарушителя был составлен административный протокол по ст. 185-10 КУоАП (злостное неповиновение). Также пограничники направили в полицию сообщение о преступлении по ст. 342 и ст. 345 УК Украины, то есть сопротивление правоохранителям и угроза насилия в отношении их.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Молдовой пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске. Иностранца разыскивал Интерпол за причастность к торговле людьми.