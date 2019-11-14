В Киевской области поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшая

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и легкового автомобиля, один человек с серьезными травмами доставлен в реанимацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Сообщается, что ДТП произошло 13 ноября около 18:00 в поселке Тетиев.

"Локомотив сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с автомобилем 35-летней жительницы Фастова. Предварительно, женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. Водитель с политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой доставлен в реанимацию", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержание движения поездов не произошло.

Фото: место аварии (kv.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошло ДТП с участием трамвая, маршрутки и легкового автомобиля. По словам очевидцев, водитель маршрутки разговаривал по телефону, отвлекся и врезался в трамвай. Следом за ним в маршрутку въехал легковой автомобиль Lada.

Также сообщалось, что в Донецкой области автомобиль въехал в мост. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы.