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В Киевской области ограничат движение грузовиков: график и для кого сделают исключение

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киевской области вводится ограничение на передвижение большегрузного транспорта. При дневной температуре выше 28 градусов запрещено движение грузовиков общей массой более 24 тонн либо нагрузкой на ось свыше 7 тонн с 12:30 до 20:30. Исключение сделано для ряда транспортных средств.

Об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции Киевской области.

"Ограничения введены в связи с температурным режимом на территории области", - отмечается в сообщении.

Движение грузовиков, масса которых превышает 24 тонны либо нагрузкой на ось свыше 7 тонн, запрещается при дневной температуре выше 28 градусов с 12:30 до 20:30.

Ограничения не распространяются на большегрузы, которые перевозят:

  • опасные грузы;
  • скоропортящиеся товары;
  • живых животных и птиц;
  • передвижение связано с предупреждением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Ограничения на передвижение грузовиков вводится для сохранения асфальтового дорожного покрытия, которое разрушается под весом большегрузного транспорта, пояснили в пресс-центре.

Напомним, Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.

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