У Київській області обмежать рух вантажівок: графік і для кого зроблять виняток

У Київській області вводиться обмеження на пересування великовантажного транспорту. При денній температурі вище 28 градусів заборонено рух вантажівок загальною масою понад 24 тонн або навантаженням на вісь понад 7 тонн з 12:30 до 20:30. Виняток зроблено для ряду транспортних засобів.
Про це повідомив прес-центр патрульної поліції Київської області.
"Обмеження введені у зв'язку з температурним режимом на території області", - наголошується в повідомленні.
Рух вантажівок, маса яких перевищує 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн, забороняється при денній температурі вище 28 градусів з 12:30 до 20:30.
Обмеження не поширюються на великовантажні, які перевозять:
Обмеження на пересування вантажівок вводиться для збереження асфальтового дорожнього покриття, яке руйнується під вагою великовантажного транспорту, пояснили в прес-центрі.
Нагадавши, Київ з 20 Червня ввів заборону на в'їзд вантажівок у місто через спеку. Обмеження діє щодня з 10:00 до 22:00 при денній температурі вище 28 градусів.