В Киевской области объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Погода испортится в ближайший час.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ближайший час с содержанием до конца суток 26 августа ожидаются грозы в Киевской области (I уровень опасности, желтый).
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.
Отметим, в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.