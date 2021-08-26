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В Киевской области объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

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Киев, Четверг 26 августа 2021 11:10
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение в ближайший час Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Погода испортится в ближайший час.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ближайший час с содержанием до конца суток 26 августа ожидаются грозы в Киевской области (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение в ближайший часРанее УкрГидрометцентр предупредил украинцев об ухудшении погоды в центральных и южных областях. Украину накроют грозы, град и шквалы.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

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