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У Київській області оголошено штормове попередження у найближчу годину

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 11:10
У Київській області оголошено штормове попередження у найближчу годину Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Київській області оголошено штормове попередження. Погода зіпсується у найближчу годину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 серпня очікуються грози у Київській області (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області оголошено штормове попередження у найближчу годинуРаніше УкрГідрометцентр попередив українців про погіршення погоди у центральних та південних областях. Україну накриють грози, град і шквали.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

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