У Київській області оголошено штормове попередження у найближчу годину
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Київській області оголошено штормове попередження. Погода зіпсується у найближчу годину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 серпня очікуються грози у Київській області (І рівень небезпечності, жовтий).
Раніше УкрГідрометцентр попередив українців про погіршення погоди у центральних та південних областях. Україну накриють грози, град і шквали.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.
Зазначимо, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.