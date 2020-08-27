В Киевской области объявили штормовое предупреждение в ближайший час

Фото: дождь (РБК-Украина)

В Украине объявили штормовое предупреждение. В ближайший час ухудшится погода в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в области в ближайший час с удержанием до конца дня 27 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/сек.

Впрочем, синоптики прогнозировали, что в пятницу в большинстве регионов сильно похолодает, а на выходных в страну снова вернется сильная жара.

Напомним, сегодня в западных, северных и некоторых центральных областях будут наблюдаться грозы и дожди.

Отметим, что в этот вторник в Виннице из-за сильного дождя и порывов ветра произошло подтопление частных домохозяйств и падение деревьев.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается резкий перепад температуры воздуха и дожди.