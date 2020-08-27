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В Київській області оголосили штормове попередження в найближчу годину

Київ, Четвер 27 серпня 2020 15:15
В Київській області оголосили штормове попередження в найближчу годину
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні оголосили штормове попередження. В найближчу годину погіршиться погода в Київській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, в області в найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с.

Втім, синоптики прогнозували, що в п'ятницю в більшості регіонів сильно похолодає, а на вихідних в країну знову повернеться сильна спека.

Нагадаємо, сьогодні у західних, північних та деяких центральних областях спостерігатимуться грози та дощі.

Зазначимо, цього вівторка у Вінниці через сильний дощ і пориви вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств та падіння дерев.

Раніше повідомлялось, що в Україні очікується різкий перепад температури повітря і дощі.

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