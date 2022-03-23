В Киевской области обстреляли склад с продуктами, больницу и дома. Начато расследование

Российские оккупанты обстреляли склад с продуктами питания, больницу и частные дома в Киевской области. По данным фактам начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что армия РФ применила средства, которые запрещены международным правом, во время атаки поселка Макаров. В результате разрушены частные дома и больница.
Кроме того, в результате бомбардировок Броварского района был уничтожен склад агропромышленной компании, где хранились тонны продуктов питания.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, оккупанты обстреляли Святошинский и Шевченковский районы Киева.
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