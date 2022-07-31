В Киевской области обнаружили еще одно тело замученного россиянами мирного жителя

Тело мужчины нашли возле бывших позиций российских оккупантов в селе Новое Залесье. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса, который был намотан и на шею.

Полиция утверждает, что мирного жителя пытали, в том числе душили.

Несколько месяцев назад в этом селе нашли тело еще одного мужчины. Он был переселенцем из Донецка.