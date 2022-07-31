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В Киевской области обнаружили еще одно тело замученного россиянами мирного жителя

Фото: в Киевской области нашли тело мужчины, убитого оккупантами (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области обнаружили еще одно тело мирного жителя, который был убит российскими военными. Перед этим мужчину пытали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Тело мужчины нашли возле бывших позиций российских оккупантов в селе Новое Залесье. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса, который был намотан и на шею.

Полиция утверждает, что мирного жителя пытали, в том числе душили.

Несколько месяцев назад в этом селе нашли тело еще одного мужчины. Он был переселенцем из Донецка.

Напомним, что в Киевской области уже обнаружили 1346 тел гражданских, убитых российскими оккупантами.

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