У Київській області виявили ще одне тіло закатованого росіянами мирного жителя

Тіло чоловіка знайшли біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию.

Поліція стверджує, що мирного жителя катували, зокрема душили.

Кілька місяців тому у цьому селі знайшли тіло ще одного чоловіка. Він був переселенцем з Донецька.