У Київській області виявили ще одне тіло закатованого росіянами мирного жителя

У Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, який був вбитий російськими військовими. Перед цим чоловіка катували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram .

Тіло чоловіка знайшли біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию.

Поліція стверджує, що мирного жителя катували, зокрема душили.

Кілька місяців тому у цьому селі знайшли тіло ще одного чоловіка. Він був переселенцем з Донецька.