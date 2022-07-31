У Київській області виявили ще одне тіло закатованого росіянами мирного жителя
У Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, який був вбитий російськими військовими. Перед цим чоловіка катували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.
Тіло чоловіка знайшли біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию.
Поліція стверджує, що мирного жителя катували, зокрема душили.
Кілька місяців тому у цьому селі знайшли тіло ще одного чоловіка. Він був переселенцем з Донецька.
Нагадаємо, що у Київській області вже виявили 1346 тіл цивільних, убитих російськими окупантами.
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