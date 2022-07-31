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У Київській області виявили ще одне тіло закатованого росіянами мирного жителя

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Нове Залісся, Неділя 31 липня 2022 13:07
У Київській області виявили ще одне тіло закатованого росіянами мирного жителя Фото: у Київській області знайшли тіло чоловіка, вбитого окупантами (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, який був вбитий російськими військовими. Перед цим чоловіка катували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

Тіло чоловіка знайшли біля колишніх позицій російських окупантів у селі Нове Залісся. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який був намотаний і на шию.

Поліція стверджує, що мирного жителя катували, зокрема душили.

Кілька місяців тому у цьому селі знайшли тіло ще одного чоловіка. Він був переселенцем з Донецька.

Нагадаємо, що у Київській області вже виявили 1346 тіл цивільних, убитих російськими окупантами.

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