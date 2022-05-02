В Киевской области обнаружили 8 братских могил мирных жителей

По словам заместителя начальника полиции Киевской области Максима Очеретяного, в этих восьми захоронениях нашли 148 человек.

По данным Очеретяного, у всех погибших имеются телесные повреждения, сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза.

Он также сообщил, что в целом с 1202 тел граждан, выявленных на Киевщине, лица почти 280 из них остаются пока не установленными.

"Но фактически большинство тел уже установлено и опознано. То есть, мы работаем каждый день над этим вопросом", - заверил правоохранитель.