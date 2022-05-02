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У Київській області виявили 8 братських могил мирних жителів

Фото: масові поховання (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Київській області після звільнення від ворога правоохоронці виявили вісім масових поховань мирних жителів, убитих російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами заступника начальника поліції Київської області Максима Очеретяного, у цих восьми похованнях знайшли 148 осіб.

За даними Очеретяного, у всіх загиблих наявні тілесні ушкодження, наразі триває судово-медична експертиза.

Він також повідомив, що загалом із 1202 тіл громадян, виявлених на Київщині, особи майже 280 з них залишаються наразі не встановленими.

"Але фактично більшість тіл вже встановлено і упізнано. Тобто, ми працюємо кожного дня над цим питанням", - запевнив правоохоронець.

Нагадаємо, 29 квітня у Бучанському районі знайшли яму з тілами ще трьох чоловіків, яких солдати РФ жорстоко вбили.

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