У Київській області виявили 8 братських могил мирних жителів

За словами заступника начальника поліції Київської області Максима Очеретяного, у цих восьми похованнях знайшли 148 осіб.

За даними Очеретяного, у всіх загиблих наявні тілесні ушкодження, наразі триває судово-медична експертиза.

Він також повідомив, що загалом із 1202 тіл громадян, виявлених на Київщині, особи майже 280 з них залишаються наразі не встановленими.

"Але фактично більшість тіл вже встановлено і упізнано. Тобто, ми працюємо кожного дня над цим питанням", - запевнив правоохоронець.