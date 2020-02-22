В Киевской области нашли мертвым экс-главу правления "Интера"

Полиция Киевской области расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в селе Чайки как самоубийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Полиция сообщается, что на спецлинию 102 поступил звонок от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. На месте случившегося полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".

При этом друг Старицкого Владимир Костерин сообщил в Facebook, что его застрелили. Он написал, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

Кроме того, рекламный холдинг Atlantic Group, гендиректором которого был Старицкий, сообщил в Facebook, что он погиб в пятницу поздно вечером.

Напомним, в июне 2019 года в Киеве от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Предварительной рабочей версией следствия было то, что депутат застрелился при чистке наградного оружия - пистолета. Пострадавшый с огнестрельным ранением был обнаружен в квартире на бульваре Перова.