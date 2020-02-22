У Київській області знайшли мертвим екс-главу правління "Інтера"

Поліція Київської області розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки як самогубство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Поліція повідомляється, що на спецлінію 102 надійшов дзвінок від мешканки села Чайки про те, що в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці. На місці того, що сталося поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події в якості речового доказу вилучений пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах по своїх справах.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою позначкою "Самогубство".

При цьому товариш Старицького Володимир Костерін повідомив в Facebook, що його застрелили. Він написав, що був другом загиблого і повідомив про інформацію "від експертів" про те, що в нього стріляли з відстані 3-5 метрів.

Крім того, рекламний холдинг Atlantic Group, гендиректором якого був Старицький, повідомив в Facebook, що він загинув в п'ятницю пізно ввечері.

Нагадаємо, в червні 2019 року в Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. Попередньою робочою версією слідства було те, що депутат застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета. Постраждалі з вогнепальним пораненням був виявлений в квартирі на бульварі Перова.