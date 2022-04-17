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В Киевской области начали асфальтирование временной переправы на подъезде к Ирпеню

Фото: в Киевской области начали асфальтирование временной переправы на подъезде к Ирпеню (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

На Киевщине начали асфальтирование временной переправы на подъезде к Ирпеню. По всей области коммунальщики уже успели расчистить 125 км дорог и улиц, восстанавливают газоснабжение, свет и водоснабжение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

На сегодня убрано уже 102 км Житомирской трассы, 14 км трассы М-07 Киев - Ковель, 2,8 км дороги Р-30 на подъезде к Ирпеня, а также 4 км трассы Т-10-01 Ворзель - Забучье - /Киев-Чоп/.

"За прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение для 19 594 потребителей. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 82 населенных пунктах. В Буче через дизель-генераторы наполнено питьевой водой несколько водонапорных башен, что дало возможность восстановить водоснабжение в небольшой части города. Возобновило работу предприятие, разливающее бутилированную воду", - информирует Тимошенко.

Также восстановили водоснабжение жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень. В поселке Иванков 80% абонентов обеспечен круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово - 4 часа утром и 4 часа вечером до выяснения качества питьевой воды.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление Киевской области из резервного фонда выделили 400 млн грн.

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Киевская областьИрпень