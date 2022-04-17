У Київській області розпочали асфальтування тимчасової переправи на під’їзді до Ірпеня

На сьогодні прибрано вже 102 км Житомирської траси, 14 км траси М-07 Київ - Ковель, 2,8 км дороги Р-30 на під’їзді до Ірпеня, а також 4 км траси Т-10-01 Ворзель - Забуччя - /Київ-Чоп/.

"Протягом минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 82 населених пунктах. У Бучі через дизель-генератори наповнено питною водою декілька водонапірних башт, що дало можливість відновити водопостачання у невеликій частині міста. Поновило роботу підприємство, що розливає бутильовану воду", - інформує Тимошенко.

Також відновили водопостачання мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень. В селищі Іванків 80% абонентів забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно - 4 години вранці та 4 години ввечері до з’ясування якості питної води.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення Київської області з резервного фонду виділили 400 млн грн.