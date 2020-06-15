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У Київській області чоловік смертельно вдарив ножем лікаря

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 15:56
У Київській області чоловік смертельно вдарив ножем лікаря
Фото: ніж (pixabay.com)

Інцидент стався, коли чоловіка доставили в лікарню

У ніч на понеділок, 15 червня, у Володарській районній лікарні Київської області чоловік смертельно вдарив ножем лікаря. Напад стався після того, як чоловіка доставили в лікарню за допомогою поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Як зазначається, зловмисник приїхав у гості до родичів в смт. Володарка, де почав буянити та поводитися агресивно. Родичі викликали швидку медичну допомогу. Медики попросили допомоги у поліції, щоб транспортувати чоловіка в районну лікарню.

"Згодом в поліцію надійшло повідомлення про те, що цей чоловік наніс смертельне ножове поранення працівникові медустанови та втік. На місце події одразу прибув наряд поліції. Там співробітники поліції встановили весь хід подій", - йдеться в повідомленні.

За даними силовиків, в лікарні чоловіка оглянув лікар і виявив психічні розлади. Далі він почав домовлятися про продовження транспортування хворого в психіатричну установу. Одна з таких установ погодилася забрати чоловіка, однак на певних умовах - підготувати пакет документів і результати аналізів. Тому медики вирішили залишити його до ранку.

"Лікар прийняв рішення помістити його в спецпалату з металевою сіткою, де повинні міститися затримані особи. Однак тому вдалося вийти з палати, яку належним чином не закрили. Пацієнт проник в кімнату медперсоналу, схопив там ніж і завдав ним удар в шию лікаря-педіатра", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські оперативно затримали 45-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Запобіжний захід йому обере суд.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік вдарив ножем двох чоловіків, які відпочивали у сквері на бульварі Вацлава Гавела.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Київнападврачи
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