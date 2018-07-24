В Киевской области от кори умер ребенок, - Минздрав

Всего с начала года от осложнений кори умерли девять детей

На прошлой неделе 782 человека заболели корью, а от осложнений в Киевской области умер один ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрав).

В министерстве напоминают, что всего с начала года от кори умерли 13 человек - 9 детей и 4 взрослых.

"За отчетную неделю от кори умер ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев в Киевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерли тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 29-ю неделю 2018 года корью заболели 369 взрослых и 413 детей, что на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе.

В целом же с начала года заболели корью 26692 человека, из которых 10 800 взрослых и 15 892 ребенка.

Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях и городе Киеве.

Напомним, 10 июля РБК-Украина сообщало, что в Украине с 2 по 8 июля корью заболел 1021 человек.

Следует отметить, что 26 июня Минздрав заявил о смерти 8-летнего ребенка от кори, однако в тот же день управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации опровергло эту информацию.