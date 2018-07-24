У Київській області від кору померла дитина, - МОЗ

Усього з початку року від ускладнень кору померли дев'ять дітей

Протягом минулого тижня 782 людини захворіли на кір, а від ускладнень у Київській області померла одна дитини віком 1 рік і 10 місяців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

У міністерстві нагадують, що усього з початку року від кору померли 13 людей - 9 дітей та 4 дорослих.

"За звітний тиждень від кору померла дитина віком 1 рік і 10 місяців у Київській області. Всього з початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев'ятеро дітей і четверо дорослих", - сказано у повідомленні.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, за 29-й тиждень 2018 року на кір захворіли 369 дорослих і 413 дітей, що на 3,1% більше, ніж попереднього тижня.

Загалом же з початку року захворіли на кір 26 692 людини, з яких 10 800 дорослих і 15 892 дитини.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській областях та місті Києві.

Нагадаємо, 10 липня РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 2 по 8 липня на кір захворіла 1021 особа.

Слід зазначити, що 26 червня МОЗ заявило про смерть 8-річної дитини від кору, однак у той же день управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації спростувало цю інформацію.