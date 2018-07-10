Корью за неделю заболели более тысячи украинцев

С начала года от осложнений вследствие кори в Украине умерло 12 человек

В Украине корью в течение последней недели 2018 года заболели 1 тыс. 21 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Среди заболевших корью - 416 взрослых и 605 детей. Это на 9% больше, чем на прошлой неделе.

Всего с начала года корью заболели 25 тыс. 8 человек - 10 тыс. 85 взрослых и 14тис. 923 ребенка.

В течение года по состоянию на сегодня, 10 июля, наибольшее количество больных в Львовской области - всего 4 тыс. 412 человек (1 тыс. 377 взрослых и 3тыс. 35 детей).

Чуть меньшее количество больных корью зарегистрировано с начала года в Закарпатской области - 2 тыс. 840 человек (521 взрослый и 2 тыс. 319 детей).

В Ивано-Франковской заболели 2тыс. 534 человек (728 взрослых и 1тыс. 806 детей), Одесской - 1тыс. 968 человек (968 взрослых и тысяча детей), городе Киеве - 1 тыс.777 людей (1тыс. 92 взрослых и 685 детей) и Тернопольской - 1 тыс. 263 человека (487 взрослых и 766 детей) областях.

"С начала года от осложнений вследствие кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых", - сообщили в Минздраве

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине бесплатно будут вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группе профессионального риска. Это преподаватели, полиция, военные и студенты.