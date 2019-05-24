В Киевской области с июня ограничат движение грузовиков

Фото: ограничения для грузовиков (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сезонное ограничение для грузовиков будет длиться с 10:00 до 20:00 в течение лета

Начиная с 1 июня в Киеве и области вводится ограничение движения на автодорогах для грузовиков тяжелее 24 тонн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы автодорог в Киевской области.

Отмечается, что ограничение вводится с целью сохранения покрытия дорог во время жары при температуре воздуха выше +28. Грузовики общим весом более 24 т с нагрузкой на ось более 7 т не смогут воспользоваться государственными автодорогами в области с 10:00 до 22:00 часов.

"Для информирования водителей, на этот период, на автодорогах будут установлены временные запрещающие дорожные знаки 3.15 "24 т" и 3.16 "7 т" с табличками 7.4.4 "10.00-22.00" и "t +28 ºС".

Во время действия ограничений водители могут воспользоваться имеющимися площадками для отдыха и стоянки автотранспорта, а также стоянками возле придорожных пунктов сервиса.

Напомним, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта в зв'связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей. С 11:00 до 12:1 в случае необходимости ограничат движение всех видов транспорта.