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У Київській області з червня обмежать рух вантажівок

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 13:00
У Київській області з червня обмежать рух вантажівок
Фото: обмеження для вантажівок (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сезонне обмеження для вантажівок триватиме з 10:00 до 20:00 протягом літа

Починаючи з 1 червня у Києві та області вводиться обмеження руху на автошляхах для вантажівок важчих за 24 тонни. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Служби автодоріг у Київській області.

Зазначається, що обмеження вводиться з метою збереження покриття доріг під час спеки при температурі повітря вище +28.  Вантажівки загальною вагою понад 24 т із навантаженням на вісь у понад 7 т  не зможуть скористатися державними автошляхами в області з 10:00 до 22:00 години.

"Для інформування водіїв, на цей період, на автодорогах будуть встановлені тимчасові заборонні дорожні знаки 3.15 "24 т" та 3.16 "7 т" з табличками 7.4.4 "10.00-22.00" та "t +28 ºС".

Під час дії обмежень водії можуть скористатися наявними майданчиками для відпочинку та стоянки автотранспорту, а також стоянками біля придорожніх пунктів сервісу.

Нагадаємо, у центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей. Із 11:00 до 12:1 у разі необхідності обмежать рух усіх видів транспорту. 

У Києві 8 червня обмежать рух транспорту У центрі Києва на вихідних обмежать рух транспорту
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