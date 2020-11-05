У Київській області триває ремонт траси міжнародного значення М-01

Фото: ремонт доріг (facebook.com)

Траса міжнародного значення М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі пов'язує столицю України з білоруським кордоном. Дорога входить в систему європейських маршрутів, однак довгі роки перебувала в сумному стані.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в кінці 90-х років минулого століття дорогу розширили і підвищили до 1 категорії, і з того часу не те що капітальних, навіть середніх ремонтів на трасі не проводили. Зараз дорогу відновлюють за програмою "Велике будівництво".

На опублікованих Голиком фотографіях видно, як виконуються роботи на 18-му, 20-21-му і 35-36-му кілометрів траси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з результатами соціологічного дослідження, 76% українців зазначають масштабні ремонти та поліпшення якості доріг в країні.