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В Киевской области горит гостинично-ресторанный комплекс

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 15:17
В Киевской области горит гостинично-ресторанный комплекс
Фото: пожар в гостинице "Чабаны" (dsns.gov.ua)

В настоящее время пожар локализован

В Киевской области сегодня, 1 марта, произошел пожар в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, по состоянию на 13:30 спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению пожара в поселке городского типа Чабаны привлечены 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 1 марта произошел пожар на третьем этаже жилого дома на улице Греческой. Из здания были эвакуированы двенадцать человек, тридцать жильцов вышли сами. Пострадала женщина 1993 года рождения.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области произошел пожар в Домницком монастыре, который был основан в период Гетманщины. Информация о пожаре в мужском монастыре в селе Домница поступила к спасателям в 6:50 утра.

Кроме того, в пятницу, 28 февраля, в Париже произошел пожар вблизи Лионского вокзала. Из-за пожара с территории вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров.

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Новости Украины пожарКиевская областьресторан
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