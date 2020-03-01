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У Київській області горить готельно-ресторанний комплекс

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 15:17
У Київській області горить готельно-ресторанний комплекс
Фото: пожежа в готелі "Чабани" (dsns.gov.ua)

Наразі пожежу локалізовано

У Київській області сьогодні, 1 березня, сталася пожежа у триповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, станом на 13:30 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 300 квадратних метрів. Попередньо, жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

До гасіння пожежі в селищі міського типу Чабани залучено 60 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч на 1 березня сталася пожежа на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Грецькій. З будівлі було евакуйовано дванадцять осіб, тридцять жителів вийшли самі. Постраждала жінка 1993 року народження.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігівській області сталася пожежа у Домницькому монастирі, який був заснований у період Гетьманщини. Інформація про пожежу в чоловічому монастирі в селі Домниця надійшла до рятувальників о 6:50 ранку.

Крім того, у п'ятницю, 28 лютого, у Парижі сталася пожежа поблизу Ліонського вокзалу. Через пожежу з території вокзалу евакуювали всіх працівників та пасажирів.

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Новини України пожежаКиївська областьресторан
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