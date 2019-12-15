ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській області двоє чоловіків провалилися під кригу

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 06:47
У Київській області двоє чоловіків провалилися під кригу
Ілюстративне фото (ДСНС)

Рятувальники знайшли тіла потопельників та витягли їх на берег

У Київській області двоє чоловіків провалилися під кригу в озері у селі Хотянівка. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про те, що чоловіки впали у воду, надійшла до Вишгородського району від працівників Національної поліції. До місця події вирушило водолазно-рятувальне відділення м. Вишгород.

"По прибуттю було проведено пошукові роботи та доставлено тіла 2-х чоловіків до берега", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у серпні Держслужба із надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку 2019 року на водоймах країни потонуло 907 людей. Тільки у серпні потонули 70 людей, 8 з яких - діти. Це найбільша цифра за рік.

У вересні на Кіпрі в курортному селищі Аргака потонув трирічний хлопчик з України. Трагедія сталася 7 вересня. Батьки з дитиною часто їздили відпочивати на кіпрський курорт, розташований біля міста Поліс-Хрисохус на північно-заході Кіпру. Хлопчик впав у басейн і захлинувся. Батько виявив свого сина у воді без свідомості.

    У Києві поблизу Шулявського моста виявили боєприпаси У Києві затонула яхта
    Новини України ДСНСледутопление
    News
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся