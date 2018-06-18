В Киевской области, демонстрируя взрывчатку, подорвался молодой человек

Парень демонстрировал взрывоопасные предметы онлайн

В Киевской области в ходе демонстрации онлайн взрывоопасных предметов подорвался 25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района. Об этом сообщает Главное управление нацполиции в регионе.

Как сообщается, двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали взрывоопасные предметы: гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв.

Фото: в подвале дома найдены патроны для огнестерльного оружия (НПУ)

Потерпевший получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки. Сейчас полицейские устанавливают откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов.

Взрыв произошел в квартире потерпевшего. Об указанном событии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, которые оказывали неотложную медицинскую помощь парню.

Правоохранители выехали на место происшествия и провели обыск. С подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в четверг 14 июня, в Киеве в результате взрыва гранаты РГД-5 пострадали четверо детей.