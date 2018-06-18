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У Київській області, у прямому ефірі підірвався молодий чоловік підірвався

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 16:18
Фото: ілюстративне фото (НПУ)
Фото: ілюстративне фото (НПУ)

Хлопець демонстрував вибухонебезпечні предмети онлайн

У Київській області в ході демонстрації онлайн вибухонебезпечних предметів підірвався 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району. Про це повідомляє Головне управління нацполиции в регіоні.

Як повідомляється, двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж - демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату РГД-5, тротилову шашку та детонатор. В результаті необережного поводження з ними стався вибух.

Фото: у підвалі будинку знайдені патрони для огнестерльного зброї (НПУ)

Потерпілий отримав важкі травми: рвана рана і ампутація передпліччя лівої руки. Зараз поліцейські встановлюють звідки у молодої людини такий арсенал боєприпасів.

Вибух стався у квартирі потерпілого. Про вказану подію поліцейським повідомив співробітник Васильківської центральної районної лікарні, які надавали невідкладну медичну допомогу хлопцеві.

Правоохоронці виїхали на місце події і провели обшук. З підвального приміщення в будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних патронів до вогнепальної зброї.

В даний час проводиться комплекс слідчих дій. Триває розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у четвер, 14 червня, в Києві в результаті вибуху гранати РГД-5 постраждали четверо дітей.

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Теги публікації: Київська область, постраждалі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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