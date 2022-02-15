У Київській області перевірятимуть документи і обмежать рух: СБУ проведе навчання
У Києві та області з 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України (СБУ) проводитиме контрдиверсійні навчання. В рамках яких можлива перевірка документів і обмеження руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Зазначається, що контрдиверсійні навчання пройдуть у кілька етапів. Вони охоплять всю територію столичного регіону. Особливу увагу планується приділити прикордонним районам.
Мета навчань - вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур і органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення і затримання "диверсійних груп".
В СБУ попросили українців з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на дії і вимоги правоохоронців. Також громадян просять мати з собою документи, що засвідчують особу.
В ході навчань на окремих територіях регіону можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.
Нагадаємо, раніше про початок навчань з 15 лютого оголосили головні управління СБУ в Запорозької і Харківській областях.