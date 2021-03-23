В Киевской области не будут останавливать транспорт

В Киевской области на время ужесточенного карантина не будут останавливать работу общественного транспорта. Такое решение приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.

"Что важно: на уровне Киевской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС мы приняли решение не останавливать работу общественного транспорта", - написал он.

При этом глава ОГА добавил, что регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров могут осуществляться при заполненности 50% сидячих мест.

"Однако регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в автомобильном и железнодорожном транспорте, а также троллейбусах в пределах нашего региона могут осуществляться исключительно в количестве 50% мест для сидения", - написал Володин.