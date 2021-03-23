В Киевской области не будут останавливать транспорт

В Киевской области на время ужесточенного карантина не будут останавливать работу общественного транспорта. Такое решение приняла Киевская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.
"Что важно: на уровне Киевской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС мы приняли решение не останавливать работу общественного транспорта", - написал он.
При этом глава ОГА добавил, что регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров могут осуществляться при заполненности 50% сидячих мест.
"Однако регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в автомобильном и железнодорожном транспорте, а также троллейбусах в пределах нашего региона могут осуществляться исключительно в количестве 50% мест для сидения", - написал Володин.
Напомним, с 24 марта в Киевской области вводятся карантинные ограничения "красной" зоны. В частности, запрещена работа кинотеатров, проведение массовых мероприятий, работа спортзалов и фитнес-клубов, непродовольственных рынков, а также посещение школ и других учебных учреждений.
Добавим, что по состоянию на 23 марта в Украине девять регионов находятся в "красной" зоне карантина: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения.