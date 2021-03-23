У Київській області не будуть зупиняти транспорт

Київської області на час жорсткого карантину не будуть зупиняти роботу громадського транспорту. Таке рішення прийняла Київська обласна комісія з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін в Facebook.
"Що важливо: на рівні Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС ми прийняли рішення не зупиняти роботу громадського транспорту", - написав він.
При цьому голова ОДА додав, що регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів можуть здійснюватися при заповнюванню 50% сидячих місць.
"Однак регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в автомобільному та залізничному транспорті, а також тролейбусах в межах нашого регіону можуть здійснюватися виключно у кількості 50% місць для сидіння", - написав Володін.
Нагадаємо, з 24 березня у Київській області вводяться карантинні обмеження "червоної" зони. Зокрема, заборонена робота кінотеатрів, проведення масових заходів, робота спортзалів і фітнес-клубів, непродовольчих ринків, а також відвідування шкіл та інших навчальних закладів.
Додамо, що станом на 23 березня в Україні дев'ять регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.