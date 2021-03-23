У Київській області не будуть зупиняти транспорт

Київської області на час жорсткого карантину не будуть зупиняти роботу громадського транспорту. Таке рішення прийняла Київська обласна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін в Facebook.

"Що важливо: на рівні Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС ми прийняли рішення не зупиняти роботу громадського транспорту", - написав він.

При цьому голова ОДА додав, що регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів можуть здійснюватися при заповнюванню 50% сидячих місць.

"Однак регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в автомобільному та залізничному транспорті, а також тролейбусах в межах нашого регіону можуть здійснюватися виключно у кількості 50% місць для сидіння", - написав Володін.