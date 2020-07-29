В Киевской области автомобиль столкнулся с грузовиком, двое пострадавших

В пгт Макаров Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла днем 28 июля. На место события выезжали спасатели.

Оказалось, что произошло столкновение между двумя автомобилями Scania и Nissan Qashqai. В результате столкновения машины отбросило с дороги на обочину, грузовик перевернулся на бок.

С помощью аварийно-спасательного оборудования, спасатели провели деблокировку потерпевшей, и передали ее карете скорой медицинской помощи. Водителю грузовика была оказана первая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

РБК-Украина писало, что во вторник, 28 июля, В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло смертельное ДТП.

Напомним, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла ДТП при участии трех автомобилей, в результате которой пострадали четыре человека.