В Киевской области из-за агрессии РФ погибли более 720 мирных жителей, - МВД

"Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", - заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Также в МВД сообщили, что с начала войны на территории столичного региона зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

Так, расследуется 1463 факта нарушения законов и обычаев войны - то есть военные преступления.

Кроме того, было зарегистрировано 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и уже сообщили о подозрении 35 лицам, зарегистрировали более 30 уголовных производств по коллаборационной деятельности, собрали материалы по содействию агрессору и уже сообщили о подозрении 5 лицам", - говорится в сообщении.