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В Киевской обл. провели массовые обыски по делу фальсификации лекарств для онкобольных

Новости » Происшествия    31.05.2019 - 23:17
В Киевской обл. провели массовые обыски по делу фальсификации лекарств для онкобольных
Фото: проведение обысков (dpsu.gov.ua)

Изъято сильнодействующие ценные фальсифицированные медицинские препараты на миллионы гривен

Правоохранители Госпогранслужбы и Национальной полиции в пятницу 31 мая провели массовые обыски на 11 объектах в городе Киеве и Киевской области в уголовных процессах по фактам растраты имущества и фальсификации лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Правоохранители установили, что граждане Украины и иностранцы осуществляли вне таможенного контроля доставку на территорию Украины фальсифицированного медицинского препарата (онкопрепарата) Keytruda (Китруда, производства США и Австрии), а также его кустарное изготовление на территории Украины и дальнейшую реализацию, как на территории Украины, так и за ее пределами.

По результатам проведенных мероприятий было задержано несколько лиц в порядке ст. 208 УПК Украины после документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda (Китруда) на общую сумму около 7 тыс. долларов.

Сообщается, что было выявлено и изъято значительное количество сильнодействующих ценных фальсифицированных медицинских препаратов на миллионы гривен, полиграфические эскизы и элементы упаковки медпрепаратов, товаро-сопроводительные документы и большое количество средств, которые получены незаконным путем. Следственные действия и обыски продолжаются.

Фото: проведение обысков (dpsu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители вместе с правоохранителями Франции и Польши прекратили деятельность международной организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков.

РБК-Украина писало, что 28 мая сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры провели обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы.

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