В Киевской обл. погибли трое сотрудников коммунального управления

В Киевской области трое сотрудников КП "Иванковского коммунального управления водного хозяйства" (ИКУВГ) в селе Русаки погибли во время плановой работы по замене задвижки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни КП ИКУВГ находятся 3 человека.

По прибытию на место, спасателями было установлено, что в колодце находятся три работника КП ИКУВГ без сознания.

"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужа прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Еще двое мужчин 1975 года были подняты на поверхность с признаками жизни и переданы работникам кареты скорой помощи.

"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли", - говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове время выполнения аварийных работ на подпорной стене детского сада обрушился бетонный блок, в результате которого погиб рабочий.

Кроме того, вблизи пгт. Барышевка (Киевская область) 15-летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. В результате поражения высоковольтной линией, подросток погиб от удара током.